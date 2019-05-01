ПСЖ проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции

Монпелье, Франция, , 06:26 — REGNUM «Монпелье» одержал победу над ПСЖ в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Монпелье» голы забили нападающие Анди Делорт и Сулейман Камара. Ещё один гол в свои ворота забил защитник ПСЖ Преснел Кимпембе.

В составе ПСЖ точный удар на счету полузащитника Анхеля ди Марии. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго.

На сегодняшний день «Монпелье» занимает пятое место в чемпионате Франции, на счету команды 54 очка в 34 матчах. ПСЖ идёт на первом месте, имея в активе 84 очка после 34 игр.

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