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Самый дорогой автомобиль в мире теперь у Роналду

Спорт

Роналду начнёт ездить на нём только через два года

Лиссабон, 1 мая 2019, 00:49 — REGNUM  Португальский футболист Криштиану Роналду стал владельцем самого дорогого в мире авто, сообщает La Stampa TV.

https://twitter.com/LaStampaTV/status/1123256219135725568

Bugatti La Voiture Noire футболист купил за €11 млн. Пока автомобиль проходит отладку, поэтому Роналду начнёт ездить на нём только через два года.

Напомним, нападающий Роналду выступает за ФК «Ювентус» (Италия). В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года.

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