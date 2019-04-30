Гонщики из Туркмении заняли призовые места на ралли «Золото кагана — 2019»

Ашхабад, , 17:00 — REGNUM Во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото кагана — 2019», проходившем в Астраханской области, туркменские экипажи смогли оказаться в числе призеров, пишет «Туркменистан. Золотой век».

В классе внедорожников туркменистанцы Мердан Тойлыев и Шохрат Тойлыев, завоевали второе место, а их коллеги Бегназар Нурягдыев и Мухамметмырат Гурбанов — третье.

В общей сложности в турнире приняли участие 500 гонщиков, представлявших Россию, Казахстан, Латвию, Финляндию, Туркмению и Украину. Экипажи в течение трех дней гонки оспаривали первенство в классах внедорожников, грузовиков и мотовездеходов.

Отмечается, что трасса ралли-рейда «Золото кагана — 2019» имеет протяженность свыше 700 километров и представляет собой как степные дороги, так и пустынные участки.