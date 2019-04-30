Полузащитник «Зенита» Кузяев начал тренироваться в общей группе

Санкт-Петербург, 30 апреля 2019, 14:39 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе после травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Кузяев продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в марте в матче за сборную России против сборной Бельгии (1:3).
В текущем сезоне Кузяев сыграл 30 матчей в составе «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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