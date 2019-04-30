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Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU

Спорт

IBU вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста

Москва, 30 апреля 2019, 13:22 — REGNUM  Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста. Об этом заявил представитель биатлонистки Сергей Лисин, сообщает «Матч ТВ».

По словам Лисина, Васильева отправила запрос на предоставление копий, чтобы проверить отсутствие уведомления о записи второго пропуска. Однако её письмо осталось без ответа.

Из-за этого Васильева не имела чёткой информации о количестве записанных ей пропусков и считала, что у неё имеется только один.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Васильева в течение года пропустила три теста на допинг. Спортсменку могут отстранить от соревнований на срок от одного до двух лет.

Сейчас Лисин готовит позицию спортсменки по делу, которая должна быть отправлена в IBU до 3 мая.

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