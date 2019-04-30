Баскетболисты «Самары» впервые взяли титул чемпионов Суперлиги

Самара, , 13:12 — REGNUM В третьем матче финальной серии на площадке питерского клуба самарцы одержали убедительную победу со счетом 59:66. Самарцы стали чемпионами Суперлиги впервые в своей истории.

Более двух минут командам не удавалось открыть счет, несмотря на обилие опасных эпизодов. Счет на третьей минуте открыл самарский игрок Максим Дыбовский, спустя полминуты Игорь Смыгин закрепил преимущество, реализовав штрафной. Первую четверть гости закончили с минимальным перевесом в одно очко 12:13.

Второй период остался за «Спартаком» 22:18 (общий счет 34:31), но в третьем периоде самарцы перехватили инициативу и закончили его с ощутимым преимуществом в 11 очков 9:20 (общий счет 43:51), гол в раздевалку хозяевам, почти с середины площадки, забил на последних секундах третьей десятиминутки опытный защитник «Самары» Владимир Пичкуров.

В последней четверти спартаковцы пытались найти свою игру и сокращали разрыв на первых минутах четверти до 2 очков, однако остановить самарскую команду так и не смогли.

По итогам «золотой серии» самарские игроки получили и индивидуальные награды: Владимир Пичкуров признан лучшим легким форвардом, капитан Антон Глазунов — лучшим игроком Супрлиги по итогам регулярного сезона.

Напомним, предыдущие матчи финальной серии прошли в Самаре, в первом из них самарский клуб победил «Спартак» со счетом 62:41, во втором в нервной концовке вырвал победу со счетом 83:71. Финальная серия длилась до трех побед.