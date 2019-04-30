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Чемпион мира по греко-римской борьбе отстранён за пропуск допинг-тестов

Спорт

Лабазанов отстранён от соревнований на один год

Москва, 30 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  Чемпион мира 2014 года по греко-римской борьбе Чингиз Лабазанов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что решение о дисквалификации приняла Федерация спортивной борьбы России на основании решения РУСАДА. Спортсмена обвинили в пропуске допинг-тестов.

Лабазанов отстранён от соревнований на один год. Срок будет отсчитываться с 11 апреля 2019 года.

Отметим, что Лабазанов является чемпионом мира 2014 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2017 года и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.

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