«Мордовия-Арена» получила от РФС сертификат соответствия

Москва, , 12:06 — REGNUM Сертификат соответствия высшей категории требований получил от Российского футбольного союза (РФС) стадион «Мордовия-Арена» в Саранске. Об этом

Отмечается, что на стадионе была проведена инспекция, в ходе которой оценена работа инженерных систем, учтена вместимость стадиона, проверена работа билетной системы, системы контроля доступа и системы безопасности.

Таким образом, саранский стадион имеет право принимать матчи уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, 8 июня на «Мордовия-Арене» состоится матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором сборная России сыграет с командой Сан-Марино.

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