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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Голдобин намерен остаться в клубе

Спорт

Голдобин не подписывал контракта в России

Ванкувер, Канада, 30 апреля 2019, 11:12 — REGNUM  Российский хоккеист Николай Голдобин намерен продолжать выступления за «Ванкувер Кэнакс». Об этом журналист клуба Рик Даливал на своей странице в Twitter.

«Агент Голдобина Сергей Исаков заявил, что он не подписывал контракта в России. Он собирается вернуться в «Ванкувер», — написал Даливал.

Отметим, что в прошедшем регулярном сезоне НХЛ Голдобин сыграл 63 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач. Его контракт истекает летом 2019 года.

Всего Голдобин провёл в НХЛ семь сезонов. В России на профессиональном уровне он выступал в сезоне 2011/12, играя за «Русских Витязей» в МХЛ.

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