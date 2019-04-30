Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Голдобин намерен остаться в клубе

Ванкувер, Канада, , 11:12 — REGNUM Российский хоккеист Николай Голдобин намерен продолжать выступления за «Ванкувер Кэнакс». Об этом журналист клуба Рик Даливал на своей странице в Twitter.

«Агент Голдобина Сергей Исаков заявил, что он не подписывал контракта в России. Он собирается вернуться в «Ванкувер», — написал Даливал.

Отметим, что в прошедшем регулярном сезоне НХЛ Голдобин сыграл 63 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач. Его контракт истекает летом 2019 года.

Всего Голдобин провёл в НХЛ семь сезонов. В России на профессиональном уровне он выступал в сезоне 2011/12, играя за «Русских Витязей» в МХЛ.

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