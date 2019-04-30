Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, Великобритания, , 10:33 — REGNUM На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, исполнительный директор клуба Эд Вудворд провёл встречу с Фердинандом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Отмечается, что в клубе обдумывают кандидатуру того, кто будет руководить трансферной политикой совместно с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» после 36 туров занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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