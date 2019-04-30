«Тоттенхэм» и «Аякс» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Лондон, , 10:14 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и амстердамский «Аякс» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Лондоне 30 апреля.

В четвертьфинальной стадии турнира обе команды сенсационно прошли конкурентов, которые до этого считались фаворитами.

«Тоттенхэм» в двухматчевом противостоянии обыграл «Манчестер Сити». Первая игра завершилась домашней победой «Хотспур» со счётом 1:0. Ответный матч выиграли футболисты «Манчестер Сити» со счётом 4:3. За счёт голов на выезде «Тоттенхэм» прошёл в полуфинал.

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«Аякс» сенсационно выбил из борьбы туринский «Ювентус». После ничьи в Амстердаме (1:1) «Аякс» одержал гостевую победу над «старой синьорой» со счётом 2:1.

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Отметим, что «Тоттенхэм» и «Аякс» ранее встречались только в далёком 1981 году. В 1/16 финала Кубка обладателей кубков команды провели два матча, и оба выиграл «Тоттенхэм» — 3:1 и 3:0.