Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:47:16 МСК

«Тоттенхэм» и «Аякс» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Спорт

Встреча пройдёт в Лондоне 30 апреля

Лондон, 30 апреля 2019, 10:14 — REGNUM  Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и амстердамский «Аякс» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Лондоне 30 апреля.

В четвертьфинальной стадии турнира обе команды сенсационно прошли конкурентов, которые до этого считались фаворитами.

«Тоттенхэм» в двухматчевом противостоянии обыграл «Манчестер Сити». Первая игра завершилась домашней победой «Хотспур» со счётом 1:0. Ответный матч выиграли футболисты «Манчестер Сити» со счётом 4:3. За счёт голов на выезде «Тоттенхэм» прошёл в полуфинал.

Читайте также: Необычный матч. «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Аякс» сенсационно выбил из борьбы туринский «Ювентус». После ничьи в Амстердаме (1:1) «Аякс» одержал гостевую победу над «старой синьорой» со счётом 2:1.

Читайте также: «Ювентус» проиграл дома. «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Отметим, что «Тоттенхэм» и «Аякс» ранее встречались только в далёком 1981 году. В 1/16 финала Кубка обладателей кубков команды провели два матча, и оба выиграл «Тоттенхэм» — 3:1 и 3:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить