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ХК «Сочи» продлил контракты с двумя игроками

Спорт

Соглашения продлены с защитником Александровым и нападающим Капустиным

Сочи, Краснодарский край, 30 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракты с двумя игроками — защитником Денисом Александровым и нападающим Кириллом Капустиным. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Александров подписал с клубом двухстороннее соглашение, рассчитанное на один сезон. Капустин продлил контракт на два сезона.

В сезоне 2018/19 Александров сыграл 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал три голевые передачи. Капустин провёл 39 матчей и набрал 10 очков — четыре заброшенные шайбы и шесть передач.

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