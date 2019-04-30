Неделя НХЛ: «Каролина» сумела показать характер «Вашингтону»

Роли, США, , 08:55 — REGNUM 24 апреля, среда: «Сан-Хосе» взял реванш у «Вегаса» в драматическом седьмом матче.

Встреча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» 24 апреля в рамках очередного игрового дня плей-офф Кубка Стэнли должна была определить участника второго раунда турнира в борьбе за заветный кубок. Сошедшиеся на арене «Эс-Эй-Пи-центр» команды сыграли заключительный седьмой матч противостояния в первом раунде плей-офф, принеся болельщикам зрелищный хоккей и бурю незабываемых эмоций.

Обе команды вышли на лёд с серьезным и сдержанным видом, ведь каждый из сыгравших в ту среду игроков понимал какая ответственность легла на его плечи. Такие игры забирают очень много энергии, сил и, конечно же, нервов. Болельщики не часто задумываются о том, какие нагрузки и переживания переносит игрок, выходящий на лёд в самый ответственный момент матча и тем более серии. Даже слабо представляется то, как человек может объективно оценивать ситуацию в такой напряженный момент, тем более на льду. Но хоккеисты люди особого склада и выдержки. Такие игры проходит каждый из когда-либо игравших, без этого просто не может обойтись карьера, особенно в хоккее. Хоккей отличителен тем, что решающей может стать каждая секунда. На табло работает точный таймер, который заставляет игроков отрабатывать каждую секунду проведённой им смены. И именно седьмая заключительная игра серии между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» стала наглядным примером стальной выдержки хоккеистов.

Как известно, в Америке любят устроить красочное и атмосферное шоу, которое в этот раз идеально передало всю нагнетающую обстановку. В первые минуты игры хозяева льда «Шаркс» агрессивно накинулись на ворота соперника, что заставило голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри испытать своё тело на прочность. Голкипер отразил несколько опасных бросков, после чего сумел отбросить катившуюся шайбу прямо с ленточки ворот. В середине первой 20-минутки о себе заявил Вильям Карлссон, забросивший первую шайбу в этом драматическом матче. «Золотые Рыцари» разыграли классическую хоккейную комбинацию: игрок бросает шайбу в сторону ворот от синей линии, а стоящий вблизи них центрфорвард аккуратно изменяет ее траекторию, либо просто добивает отскочившую шайбу в сетку. Таким образом «Вегас» повёл в счете на 11-й минуте встречи — 1:0. В середине второго периода по такой же схеме «Вегас» удвоил своё преимущество в счете. На этот раз голом отличился Коди Икин — 2:0. В начале последней третьей 20-минутки «Вегас» снова разочаровал местных фанатов. Макс Пачиоретти исполнил неуверенный бросок на удачу, однако шальным образом шайба закатилась прямиком между ног вратарю — 3:0. Именно этот момент стал переломным, пожалуй, во всей серии. «Вегас» рано задумался о близящейся победе и дал волю сопернику, чего в противостоянии с «акулами» делать категорически нельзя. За 10 оставшихся минут основного времени матча «Шаркс» смогли отыграться и даже повести в счете. За первые четыре минуты второй половины периода «Сан-Хосе» забили четыре шайбы. Дважды сумел отличится Логан Кутюр, а Томаш Гертль и Кевин Лабанк записали в свой актив по одной шайбе. Эти парни помнят свой финал 2016 года и трудный путь к нему, поэтому силы духа и воли к победе на подобные, говоря спортивным лексиконом, «камбэки» у «акул» всегда найдётся. Однако, «Голден Найтс» вовремя опомнились, переведя игру в дополнительное время, до первого гола. Джонатан Маршессо спас «Вегас» от поражения, забросив за считанные секунды до конца основного времени матча. В овертайме все могло решиться ещё на шестой минуте, но тогда форвард «Шаркс» Тимо Майер был остановлен Марком-Андре Флери, благодаря его мастерской игре на выходах. Судьбу встречи решил Баркли Гудроу, другой форвард «акул», исполнив то, чего ранее не смог сделать Тимо Майер, а именно увести шайбу прямо за голкипера, оббежав всю оборону соперника — 5:4. «Сан-Хосе Шаркс» получили путевку в следующий раунд плей-офф и продолжат борьбу за Кубок Стэнли, а «Вегас» отправился на заслуженный отпуск.

25 апреля, четверг: «Каролина» сенсационно вырвала победу в серии у самого «Вашингтона».

Победная шайба Макгинна обеспечила «Каролине» участие во втором раунде плей-офф.

На следующий день после драматичного седьмого матча серии между «Сан-Хосе» и «Вегасом», победителем которой стал коллектив из Калифорнии, в НХЛ состоялась встреча, подарившая хоккейному мира новую сенсацию. «Каролина Харрикейнз», которая проводит свой самый успешный сезон за последний десяток лет, в этом году удостоилась участия в плей-офф Кубка Стэнли, благодаря 46 выигранным встречам в регулярном чемпионате лиги этого сезона. Их успешное выступление продолжилось и в плей-офф, где согласно посеву, им в соперники достался действующий чемпион «Вашингтон Кэпиталз». Сперва казалось, что судьба «Каролины» была определена заранее — неизбежное поражение от лучшей команды чемпионата последних нескольких лет и вылет из первого раунда плей-офф. Однако, несмотря на устрашающие имя своего соперника, «Каролина» смогла показать свой бойкий характер в первых играх серии, во многом благодаря тщательной подготовке к долгожданному плей-офф. В итоге «ураганам» удалось затянуть серию до семи игр, последняя из которых состоялась 25 апреля в четверг и должна была определить судьбу победителя.

Встреча удачно началась для хозяев льда, коими в этот вечер были представители «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Кэпитал-Уан Арена». Сперва, шведский нападающий «Кэпс» Андре Бураковски открыл счёт на второй минуте встречи, порадовав болельщиков «Вашингтона» заброшенной шайбой и мастерским дриблингом — 1:0. Спустя четыре минуты главный тафгай лиги сезона Том Уилсон удвоил преимущество «Кэпиталз», замкнув передачу российского капитана столичного клуба Александра Овечкина. Александр единолично прорвался сквозь всю оборону соперника, после чего исполнил точную результативную передачу на Уилсона — 2:0.

Во втором периоде гости смогли выйти из-под прессинга соперника, отличившись двумя шайбами в ворота Брэйдена Холтби. В середине 20-минутки Себастьян Ахо сократил отставание при игре в неравных составах. Финн сумел реализовать контратаку «Харрикейнз», забросив свою вторую шайбу в этом розыгрыше плей-офф — 2:1. Но спустя три минуты Евгений Кузнецов вернул «Вашингтону» преимущество в две заброшенные шайбы — 3:1. Пропущенная шайба, наоборот, помогла «Каролине» набраться силой духа, чтобы сделать последний рывок на пути к победе. Теуво Терявяйнен сократил отставание «ураганов» до минимума, вовремя подхватив шайбу на «пятачке» — 3:2. В начале следующего периода ветеран «Каролины» Джордан Стаал сравнял счёт в матче и, как оказалось позднее, перевёл напряженную игру в овертайм, дав время игрокам и болельщикам передохнуть от нервной игры в 15-минутном перерыве. В свою очередь, овертайм, как и вся серия, оказался чересчур затяжным. Судьба победителя была решена аж на 92-й минуте матча, когда Брокер Макгинн забросил победную для «Каролины» шайбу и принес маленький праздник в маленький городок Роли, что в Северной Каролине. Таким образом, Александр Овечкин и компания закончили свой хоккейный сезон раньше всевозможных предсказаний, уступив место «Каролине Харрикейнз» в борьбе за Кубок Стэнли. После победы в этой серии, шансы «Каролины» на взятие трофея в этом сезоне резко возросли, и теперь они являются одними из фаворитов турнира