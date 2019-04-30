Нападающий СКА Прохоркин продолжит карьеру в НХЛ

Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Прохоркин будет выступать в клубе «Лос-Анджелес Кингз», за который играет другой российский хоккеист Илья Ковальчук.

«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом», — сказал Прохоркин.

Напомним, в 2012 году Прохоркин был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне 2012/13 он сыграл восемь матчей за фарм-клуб «Кингз», но его контракт не был зарегистрирован, поскольку он имел действующее соглашение с ЦСКА.

В сезоне 2018/19 Прохоркин сыграл в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 21 результативную передачу. В 11 матчах плей-офф он набрал шесть очков — два гола и четыре передачи.

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