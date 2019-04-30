Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться в США

Москва, , 08:43 — REGNUM Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам фигуристов, в США они будут тренироваться у Марины Зуевой. Кроме того, к ним будет приезжать Нина Мозер.

«Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая — начала июня», — сказала Тарасова.

Напомним, Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпиады 2018 года. В прошлом сезоне их тренером был Максим Траньков.

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