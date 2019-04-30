Денвер, США, , 08:24 — REGNUM

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 121:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 39 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, на счету которого 37 очков.

Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 2 мая.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 121:113 (32:32, 26:23, 35:29, 28:29).

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