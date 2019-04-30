Василевский представил шлем, в котором будет играть на чемпионате мира

Москва, , 08:09 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский представил шлем, в котором выступит на чемпионате мира. Фото опубликовано на странице агента игрока Дэна Мильштейна.

На шлеме нанесены надписи «Россия» и «Red Machine», а также изображён золотой двуглавый орел. Василевский будет играть под номером 88.

https://twitter.com/HockeyAgent1/status/1122968040113676288

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Василевский вместе со своим партнёром по клубу Никитой Кучеровым прибыл в расположение сборной России после того, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершила выступление в Кубке Стэнли.

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