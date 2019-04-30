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«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2023 года

Ливерпуль, Великобритания, 30 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  «Эвертон» продлил контракт с полузащитником Томом Дэвисом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Добавим, что Дэвис играет за основную команду «Эвертона» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах в Английской премьер-лиге, но не отметился результативными действиями.

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