«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом

Ливерпуль, Великобритания, , 07:59 — REGNUM «Эвертон» продлил контракт с полузащитником Томом Дэвисом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Добавим, что Дэвис играет за основную команду «Эвертона» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах в Английской премьер-лиге, но не отметился результативными действиями.

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