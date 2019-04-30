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Антон Миранчук заявил, что хотел бы поиграть в Европе

Спорт

В пример он привёл выступающего в «Монако» Александра Головина

Москва, 30 апреля 2019, 07:55 — REGNUM  Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что хотел бы поиграть в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Все зависит от меня», — сказал Миранчук.

Он также оценил выступление полузащитника Александра Головина, который перешёл из ЦСКА в «Монако». По словам Миранчука, решение Головина уехать в Европу было правильным, и сейчас он выделяется на фоне остальных игроков команды.

Напомним, Антон Миранчук выступает в составе «Локомотива» с 2016 года. В сезоне 2017/18 он выиграл вместе с командой чемпионат России.

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