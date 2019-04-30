Агент Бэйла заявил, что футболист хочет остаться в «Реале»

Мадрид, , 07:30 — REGNUM Нападающий «Реала» Гарет Бэйл хочет остаться в мадридском клубе и предан ему на 100%, заявил агент игрока Джонатан Барнетт, сообщает Marca.

«Бэйл предан «Реалу» на 100%. В его отношении ничего не изменилось», — сказал Барнетт.

По его словам, мысли Бэйла «связаны только с мадридским клубом».

Читайте также: СМИ: у Бэйла произошёл конфликт с партнёрами по «Реалу»

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» может продать Бэйла в летнее трансферное окно, а главный тренер команды Зинедин Зидан не видит для форварда места в составе.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила €101 млн.

Читайте также: Зидан составил список игроков, которые летом уйдут из «Реала»