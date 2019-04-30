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Агент Бэйла заявил, что футболист хочет остаться в «Реале»

Спорт

«Бэйл предан «Реалу» на 100%»

Мадрид, 30 апреля 2019, 07:30 — REGNUM  Нападающий «Реала» Гарет Бэйл хочет остаться в мадридском клубе и предан ему на 100%, заявил агент игрока Джонатан Барнетт, сообщает Marca.

«Бэйл предан «Реалу» на 100%. В его отношении ничего не изменилось», — сказал Барнетт.

По его словам, мысли Бэйла «связаны только с мадридским клубом».

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Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» может продать Бэйла в летнее трансферное окно, а главный тренер команды Зинедин Зидан не видит для форварда места в составе.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила €101 млн.

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