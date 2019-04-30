В Бразилии заблокировали часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:24 — REGNUM Часть имущества нападающего ПСЖ Неймара заблокирована в Бразилии. Об этом сообщает Folha de S. Paulo.

Бразильская налоговая служба в качестве обеспечительной меры наложила арест на самолёт стоимостью от $4 до 18 млн и вертолёт стоимостью $2 млн.

Отмечается, что Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов. Речь идёт о 2013 годе, когда игрок переходил из «Сантоса» в «Барселону».

Налоговые органы Бразилии предложили ему выплатить около € 5,7 млн, а также штраф в размере 150%. Сторона Неймара согласилась на выплату только €2,6 млн.

Напомним, Неймар играл в «Барселоне» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

Читайте также: Бразильский суд оштрафовал Неймара за неуплату налогов