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Гол Радулова не помог «Далласу» в матче с «Сент-Луисом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Даллас, США, 30 апреля 2019, 06:41 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Джейден Шварц, Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело и Патрик Марун.

В составе «Далласа» точные броски нанесли Александр Радулов, Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 2 мая.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2).

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