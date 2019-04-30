«Сассуоло» на выезде обыграл «Фиорентину»

Флоренция, Италия, , 06:32 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди на 37-й минуте.

На сегодняшний день «Сассуоло» занимает 10-е место в чемпионате Италии, на счету команды 41 очко в 34 матчах. «Фиорентина» идёт на 12-м месте, имея в активе 40 очков после 34 игр.

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