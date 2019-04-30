Севилья, Испания, , 06:22 — REGNUM

«Бетис» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер. «Бетис» сравнял счёт благодаря голу защитника Зухаира Феддаля на четвёртой добавленной минуте.

На сегодняшний день «Бетис» занимает 11-е место в чемпионате Испании, на счету команды 44 очка в 35 матчах. «Эспаньол» идёт на 10-м месте, имея в активе также 44 очка после 35 игр.

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