«Оренбург» и «Арсенал» не смогли выявить победителя

Оренбург, , 06:18 — REGNUM «Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. «Оренбург» сравнял счёт благодаря голу полузащитника Рикарду Алвеша на 78-й минуте.

На сегодняшний день «Оренбург» занимает седьмое место в чемпионате России, на счету команды 36 очков в 26 матчах. «Арсенал» идёт на шестом месте, имея в активе 39 очков после 26 игр.

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