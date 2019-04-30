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«Оренбург» и «Арсенал» не смогли выявить победителя

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Оренбург, 30 апреля 2019, 06:18 — REGNUM  «Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. «Оренбург» сравнял счёт благодаря голу полузащитника Рикарду Алвеша на 78-й минуте.

На сегодняшний день «Оренбург» занимает седьмое место в чемпионате России, на счету команды 36 очков в 26 матчах. «Арсенал» идёт на шестом месте, имея в активе 39 очков после 26 игр.

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Футбол
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