«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Москва, , 06:14 — REGNUM Московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо. «Рубин» сравнял счёт благодаря голу защитника Егора Сорокина на 87-й минуте.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, на счету команды 40 очков в 26 матчах. «Рубин» идёт на 11-м месте, имея в активе 32 очка после 26 игр.

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