Стала известна тройка лучших игроков прошедшего игрового дня НХЛ

Сан-Хосе, США, , 22:22 — REGNUM НХЛ объявила трех лучших игроков по итогам очередного игрового дня плей-офф Кубка Стэнли, находящегося в стадии второго раунда.

Тройку лучших игроков НХЛ от 29 апреля открыл шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу в победной игре против «Сан-Хосе Шаркс», благодаря чему «лавины» смогли сравнять счёт в серии — 1:1.

Вторым по счету внезапно оказался защитник и коллега Ландескуга по команде канадец Тайсон Бэрри. Лидер обороны «Эвеланш» показал результативную игру против «Сан-Хосе», став виновником поражения «акул» в этой встрече. Тайсон набрал 3 (1+2) результативных балла, которые помогли «Колорадо» отметиться четырьмя шайбами в ворота хозяев льда — 4:3.

Первой звездой игрового дня НХЛ стал разочаровавший нападающих «Нью-Йорк Айлендерс», голкипер «Каролины Харрикенйз» Кёртис Макиленни. Во втором периоде при счете 0:1 в пользу «Айлендерс» он заменил получившего травму чешского голкипера Петра Мразека. Канадский голкипер отразил все 17 бросков по своим воротам, что помогло каролинским «ураганам» удвоить своё преимущество в общем зачете противостояния. «Каролина» стала ещё на один шаг ближе к финалу Восточной конференции, увеличив лидерство в серии до четырёх побед — 2:0.