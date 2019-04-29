Понедельник, 29 Апреля 2019 года
15:10:52 МСК

Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке»

Спорт

«Спартак» утвердил помощников Знарка в тренерском штабе

Москва, 29 апреля 2019, 14:58 — REGNUM  Московский «Спартак» утвердил помощников Олега Знарка в тренерском штабе команды. Об этом 29 апреля сообщается на сайте клуба.

В тренерский штаб нового главного тренера красно-белых вошли его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв, которые работали в «Спартаке» в сезоне 2018/19.

Напомним, c 2008 по 2018 год Витолиньш был помощником Знарка в ХК МВД, «Динамо», СКА и сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил «Спартак».

Читайте ранее в этом сюжете: Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить