Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке»

Москва, , 14:58 — REGNUM Московский «Спартак» утвердил помощников Олега Знарка в тренерском штабе команды. Об этом 29 апреля сообщается на сайте клуба.

В тренерский штаб нового главного тренера красно-белых вошли его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв, которые работали в «Спартаке» в сезоне 2018/19.

Напомним, c 2008 по 2018 год Витолиньш был помощником Знарка в ХК МВД, «Динамо», СКА и сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил «Спартак».

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