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Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»

Спорт

Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения

Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»
Иллюстрация: Steindy
Роман Широков

Москва, 29 апреля 2019, 14:23 — REGNUM  Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. В клубе ещё не определились с тем, кто будет новым спортивным директором.

Ранее сообщалось, что новое руководство «Динамо» планирует расстаться с Широковым, поскольку недовольно проводимой им политикой, а также его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Напомним, после 26 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 29 очков.

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