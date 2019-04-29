Роман Широков ушёл с поста спортивного директора «Динамо»

Москва, , 14:23 — REGNUM Спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков ушёл со своего поста. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Широков покинул пост по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. В клубе ещё не определились с тем, кто будет новым спортивным директором.

Ранее сообщалось, что новое руководство «Динамо» планирует расстаться с Широковым, поскольку недовольно проводимой им политикой, а также его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Напомним, после 26 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 29 очков.

Читайте также: ХК «Динамо» уволил с поста директора нижегородского экс-губернатора Шанцева