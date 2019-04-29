«Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодёжного чемпионата России

Оренбург, , 14:13 — REGNUM Тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура молодёжного чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе «Арсенала» голы забили Гурам Аджоев (на восьмой минуте), Александр Осипов (на 11-й) и Артём Максименко (на 25-й).

Отметим, что молодёжная команда тульского «Арсенала» занимает третье место в турнирной таблице с 50 очками. «Оренбург» набрал 15 очков и идёт на 15-м месте.

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