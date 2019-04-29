Самым красивым конем Туркменистана признан скакун из президентской конюшни

Ашхабад, , 13:48 — REGNUM В Туркменистане состоялся финал международного конкурса красоты среди ахалтекинских скакунов, а также прошел ряд других торжественных мероприятий, приуроченных к национальному празднику туркменских коней, пишет «Turkmenistan.ru».

Из десяти лучших представителей ахалтекинской породы скакунов, собранных со всех регионов страны международное жюри выбрало золотисто-гнедого жеребца Парасат (Мудрый) из Ахалтекинского конного комплекса главы государства. Его признали самым красивым конем Туркменистана в 2019 году.

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Тренеру скакуна Какмыраду Агамырадову вручили главный приз — ключи от автомобиля BMW.

Также подведены итоги творческого конкурса на лучшее изображение коня в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в полиграфии, в телепередачах и в дизайнерских работах. Победители получили денежные премии в размере от $1 тысячи до $3 тысяч (от 64,7 тысячи до 194,1 тысячи рублей).

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 1992 года в последнее воскресенье апреля в Туркменистане ежегодно отмечается День туркменского скакуна — национальный праздник, посвященный ахалтекинской породе лошадей.