Команда Mercedes выиграла четвертую гонку подряд на этапе «Формулы-1»

Баку, , 14:05 — REGNUM Команда Mercedes выиграла подряд четыре гонки «Формулы-1». Об этом сообщает Reuters.

Команда Mercedes вошла в книгу рекордов «Формулы-1», выиграв четыре гонки подряд. Четвертую гонку команда Mercedes выиграла в Баку

«Удивительно, что мы можем побить рекорд на шестом году участия в гонках. Я счастлив. Это фантастика», — заявил руководитель команды Тото Вольфф.

В итоге первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас, а вторым пришел к финишу также член команды Mercedes — Льюис Хэмилтон. Третье место занял Себастьян Феттель (Ferrari).

Боттас выиграл в гонке в Баку, лишив Гамильтона третьей подряд победы после Бахрейна и Китая.

«Валттери явно активизировался в этом году и, действительно, счастлив в машине, ему доставляет это удовольствие, и ездит он фантастически», — сказал Гамильтон.

По его словам, им будет сложно соревноваться друг с другом.

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