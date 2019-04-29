Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Москва, , 13:40 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, с 2014 по 2018 год Знарок являлся главным тренером сборной России. Под его руководством сборная выиграла золото Олимпиады-2018 и стала чемпионом мира 2014 года.

Ранее он трижды выигрывал Кубок Гагарина — два раза с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах) и один раз с петербургским СКА (в 2017 году). Кроме того, с ХК МВД он дошёл до финала Кубка Гагарина 2010 года.

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