Понедельник, 29 Апреля 2019 года
15:16:39 МСК

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Спорт

Контракт с тренером подписан по схеме «1+1»

Москва, 29 апреля 2019, 13:40 — REGNUM  Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, с 2014 по 2018 год Знарок являлся главным тренером сборной России. Под его руководством сборная выиграла золото Олимпиады-2018 и стала чемпионом мира 2014 года.

Ранее он трижды выигрывал Кубок Гагарина — два раза с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах) и один раз с петербургским СКА (в 2017 году). Кроме того, с ХК МВД он дошёл до финала Кубка Гагарина 2010 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-наставник сборной России Олег Знарок может возглавить «Спартак»

Читайте развитие сюжета: Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить