Силлессен объявил о возможном уходе из «Барселоны»

Барселона, Испания, , 13:14 — REGNUM Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен объявил о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Ziggo Sport.

«Надеюсь, у меня появится новый клуб, в котором я буду играть. Я просто хочу снова играть в футбол», — сказал Силлессен.

Отметим, что Силлессен является вторым вратарём «Барселоны». Основным голкипером является Марк Андре тер Штеген.

Напомним, Силлессен перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила €13 млн. В текущем сезоне голкипер сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов.

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