Дортмунд, Германия, , 13:02 — REGNUM Бельгийский нападающий Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает VTM Nieuws.

По информации издания, Торган Азар перейдёт в дортмундскую «Боруссию» из мёнхенгладбахской «Боруссии». Стороны договорились об условиях личного контракта.

Отмечается, что для завершения перехода футболиста клубы ещё должны согласовать условия трансфера.

Напомним, Азар перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» из «Челси» летом 2015 года. Сумма трансфера составила €8 млн.

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