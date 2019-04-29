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Школьники из Казахстана завоевали восемь медалей на чемпионате по шахматам

Спорт

Шахматисты завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали

Анкара, 29 апреля 2019, 12:44 — REGNUM  Юные шахматисты из Казахстана завоевали восемь медалей на чемпионате мира среди школьников в Турции, сообщили в пресс-службе казахстанской федерации шахмат.

Школьники завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первые места заняли Ханзада Аманжол, Ельназ Калиахмет и Нургали Назерке в категориях до 7, 9 и 15 лет соответственно.

Серебряными призерами стали Алишер Абдсаттар и Эдгар Мамедов в категориях до 7 и 9 лет соответственно. Бронзовые медали завоевали Раяне Жумагали (до 9 лет), Динмухамеду Тулендинову (до 9 лет) и Айше Закировой (до 11 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по шахматам среди школьников прошел в турецком городе Анталье с 17 по 27 апреля. В соревнованиях приняли участие 332 спортсмена из 33 стран мира в возрастных категориях от 7 до 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Юный шахматист из Казахстана завоевал серебро на чемпионате мира в Турции

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