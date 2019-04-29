Киев, Украина, , 12:31 — REGNUM

Экс-тренер «Шахтёра» Мирча Луческу извинился за слова о бывшем главном тренере сборной СССР по футболу и киевского «Динамо» Валерии Лобановском. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер», — сказал Луческу.

По словам Луческу, Лобановский был важным тренером и создал систему, а его киевское «Динамо» было командой системы.

Отметим, что ранее французский журнал France Football опубликовал список лучших футбольных тренеров в истории, в котором поставил Лобановского на шестое место. Оказавшийся на 41-й строчке в этом списке Луческу заявил, что удивлён месту Лобановского.

«Жалею о своих словах. Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был», — заключил Луческу.

Напомним, Лобановский был главным тренером киевского «Динамо» с 1984 по 1990 год, а также с 1997 по 2002 год. Кроме того, он трижды возглавлял сборную СССР — с 1975 по 1976, с 1982 по 1983, с 1986 по 1990 год. По его руководством сборная СССР стала бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года, а также вице-чемпионом Европы 1988 года.