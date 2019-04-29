Юный шахматист из Казахстана завоевал серебро на чемпионате мира в Турции

Анталья, Турция, , 11:42 — REGNUM Юный шахматист из Казахстана Алишер Абдсаттар занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Турции, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

В чемпионате приняли участие 392 спортсмена из 33 стран мира в различных возрастных категориях от 7 до 17 лет. В категории до семи лет в восьмом туре Абдсаттар нанес поражение чемпиону мира из Индии, который по сумме баллов занял первое место. Казахстанский шахматист отстал от победителя всего на полбалла.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта женская сборная Казахстана заняла пятое место впервые в истории командного чемпионата мира по шахматам. В женской секции приняло участие десять команд.

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