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Связующий сборной России Ковалёв перейдёт в петербургский «Зенит»

Спорт

«Зенит» подпишет контракт с Ковалёвым

Санкт-Петербург, 29 апреля 2019, 11:39 — REGNUM  Санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит» подпишет контракт со связующим сборной России Дмитрием Ковалёвым. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ковалёв выступал в составе уфимского «Урала» с 2015 года. До этого он играл в «Прикамье» и «Губернии».

В составе сборной России 28-летний волейболист выиграл Лигу наций в 2018 году, а также два раза выиграл летнюю Универсиаду. На Европейских играх 2015 года он стал бронзовым призёром.

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