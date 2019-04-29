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Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая

Спорт

Каннаваро объяснил решение необходимостью сосредоточиться на работе в «Гуанчжоу Эвергранд»

Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая
Дмитрий Садовников
Фабио Каннаваро

Пекин, 29 апреля 2019, 11:10 — REGNUM  Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро объявил об уходе с поста главного тренера сборной Китая. Об этом он заявил в соцсети Weibo.

«При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю нужным объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — написал Каннаваро.

Он объяснил это решение необходимостью сосредоточиться на семье и работе в качестве главного тренера клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Отметим, что под руководством Каннаваро сборная Китая провела два матча, в которых уступила сборным Таиланда и Узбекистана.

Напомним, в январе 2019 года Каннаваро сменил Марчелло Липпи на посту наставника сборной Китая. Липпи ушёл в отставку после неудачного выступления команды на Кубке Азии.

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