Кучеров вошёл в список претендентов на «Харт Трофи»

Тампа, США, , 10:59 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на приз «Харт Трофи» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Харт Трофи» ежегодно вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Помимо Кучерова, в число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Напомним, Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 128 очков, забив 41 шайбу и отдав 87 результативных передач. Этот результат стал рекордным для российских хоккеистов в НХЛ.

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