Понедельник, 29 Апреля 2019 года
11:06:13 МСК

Кучеров вошёл в список претендентов на «Харт Трофи»

Спорт

Приз вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ

Тампа, США, 29 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на приз «Харт Трофи» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Харт Трофи» ежегодно вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Помимо Кучерова, в число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Напомним, Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 128 очков, забив 41 шайбу и отдав 87 результативных передач. Этот результат стал рекордным для российских хоккеистов в НХЛ.

Читайте также: В НХЛ объявили претендентов на «Марк Мессье Трофи»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить