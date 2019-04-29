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Вратарь «Каролины» Макэлинни признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Макэлинни удачно вышел на замену во втором матче серии с «Айлендерс»

Роли, США, 29 апреля 2019, 10:35 — REGNUM  Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни. Об этом 29 апреля сообщается на сайте лиги.

Макэлинни удачно вышел на замену во втором матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» вместо основного вратаря Петра Мразека. Макэлинни отразил 17 бросков по своим воротам.

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Второй звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, который набрал три очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс», забив гол и отдав две результативные передачи.

Замкнул тройку форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре с «Сан-Хосе».

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