В Ингушетии построят 14 физкультурно-оздоровительных комплексов за пять лет

Магас, , 09:59 — REGNUM Молодежь Ингушетии сможет заниматься спортом в каждом населенном пункте республики. Для этого в течение ближайших пяти лет власти региона намерены построить 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и оборудовать 50 многофункциональных спортивных площадок. Первый из таких комплексов будет построен в Назрани, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«В Назрани, рядом с Дворцом Спорта «Магас» имени Берда Евлоева, до конца года откроется новое спортивное сооружение — физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном», — написал ингушский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что для выполнения майского указа президента РФ об увеличении показателя доли занимающихся спортом до 55%, а также повышения уровня обеспеченности региона спортивными сооружениями Ингушетии необходимо построить до 2024 года 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, пять из которых с плавательным бассейном, еще девять — со спортивным залом 42×24 м.

Кроме того, как отметил Евкуров, в республике будет построен новый стадион на 15 тыс. мест в Магасе и 50 многофункциональных площадок «Зима-Лето» в населенных пунктах региона.

На конец 2018 года в Ингушетии число занимающихся спортом жителей составляло 16,4%.