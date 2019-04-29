Понедельник, 29 Апреля 2019 года
10:17:54 МСК

Российские бойцы Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Спорт

Инцидент произошёл в столовой отеля после прибытия в Белек

Российские бойцы Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции
Feans
Драка

Белек, Турция, 29 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  Потасовку в Турции устроили российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, инцидент произошёл в столовой отеля после прибытия в Белек. Исмаилов подошёл к Минееву и предложил ему «отойти и поговорить», на что получил отказ.

После этого Исмаилов нанёс Минееву удар, тот ответил. Однако драки удалось избежать, поскольку в инцидент вмешались находившиеся рядом люди.

Отметим, что 19 октября 2018 года Минеев и Исмаилов провели бой, по итогам которого не был выявлен победитель, судьи объявили ничью. После этого бойцы устроили перепалку в соцсетях.

Читайте также: Российский боец Олейник сломал ребро в бою с Оверимом на турнире UFC

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить