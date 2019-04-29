Теннисист из Казахстана стал чемпионом турнира ITF Futures в Узбекистане

Андижан, Узбекистан, , 09:48 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Тимур Хабибулин занял первое место в теннисном турнире серии ITF Futures в Узбекистане, сообщили 29 апреля в национальном Олимпийском комитете.

Казахстанский теннисист оказался победителем в парном разряде. Напарником Хабибулина стал украинский спортсмен Владислав Манафов. В финальном сете они оказались сильнее Григория Ломаина из Казахстана и Маркоса Каловелониса из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля теннисист из Казахстана Александр Бублик завоевал золото турнира серии ATP Challenger в Мексике. В финальном мачте казахстанский спортсмен встретился с теннисистом из Эквадора Эмилио Гомесом.

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