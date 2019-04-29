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Арсен Венгер отказался возглавить «Лион»

Спорт

Ранее «Лион» предложил Венгеру стать главным тренером команды

Лион, Франция, 29 апреля 2019, 09:38 — REGNUM  Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения французского «Лиона» возглавить команду. Об этом сообщает Telefoot.

В настоящее время «Лион» после 34 туров идёт на третьем месте в чемпионате Франции. После окончания сезона клуб покинет нынешний главный тренер Бруно Женезио.

Напомним, ранее «Лион» предложил Венгеру занять место у руля команды. Французский специалист находится без работы с мая 2018 года, когда он ушёл из «Арсенала» после 22 лет работы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: «Лион» намерен взять Арсена Венгера на пост главного тренера

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