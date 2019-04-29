Арсен Венгер отказался возглавить «Лион»

Лион, Франция, , 09:38 — REGNUM Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения французского «Лиона» возглавить команду. Об этом сообщает Telefoot.

В настоящее время «Лион» после 34 туров идёт на третьем месте в чемпионате Франции. После окончания сезона клуб покинет нынешний главный тренер Бруно Женезио.

Напомним, ранее «Лион» предложил Венгеру занять место у руля команды. Французский специалист находится без работы с мая 2018 года, когда он ушёл из «Арсенала» после 22 лет работы.

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