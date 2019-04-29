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В «Милане» решили не увольнять Гаттузо с поста главного тренера

Спорт

Гаттузо продолжит тренировать команду

В «Милане» решили не увольнять Гаттузо с поста главного тренера
Дженнаро Гаттузо

Милан, Италия, 29 апреля 2019, 09:08 — REGNUM  Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо продолжит тренировать команду. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что руководство «Милана» и Гаттузо провели встречу после поражения от «Торино», которая длилась около часа. В результате было принято решение не менять главного тренера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торино» одержал победу над «Миланом» в матче 34-го тура чемпионата Италии со счётом 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А

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