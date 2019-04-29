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«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 104:100

Окленд, США, 29 апреля 2019, 08:47 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 104:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 35 очков. Столько же у защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 1 мая.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24).

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