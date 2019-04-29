«Бостон» с победы начал серию с «Милуоки» в плей-офф НБА

Милуоки, США, , 08:39 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 112:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 результативных передач.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 1 мая.

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24).

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