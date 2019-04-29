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Стерлинг признан лучшим молодым игроком в АПЛ

Спорт

По версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA)

Манчестер, Великобритания, 29 апреля 2019, 08:13 — REGNUM  Лучшим молодым игроком (до 23 лет) сезона в Английской премьер-лиге признан нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Стерлинг признан лучшим молодым по итогам сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). В голосовании участвовали все футболисты АПЛ.

В борьбе за награду Стерлинг опередил таких игроков, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс, хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс, а также своего одноклубника Бернарду Силву.

Отметим, что в текущем сезоне Стерлинг сыграл в 32 матчах АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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